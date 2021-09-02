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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Исландия - Румыния
Исландия - Румыния: обзор матча 02 сентября 2021
Исландия
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 4 тур
0 : 2
Завершен
Румыния
47'
Д. Ман
83'
Н. Станчу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Румыния
Желтая карточка
И. Йоуханнессон
90'
+2
88'
Замена
А. Рус
️️️️
А. Чикелдэу
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
85'
85'
Желтая карточка
Я. Хаджи
83'
ГОЛ! 0:2!
Н. Станчу
Пас отдал
Я. Хаджи
Замена
️️️️
А. Гюдмюндссон
79'
76'
Желтая карточка
Ф. Ницэ
76'
Замена
Р. Марин
️️️️
Д. Ман
76'
Замена
Й. Маркович
️️️️
Д. Алибек
68'
Замена
К. Маня
️️️️
А. Рацу
68'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Сореску
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
В. Кьяртанссон
67'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
А. Бальдюрссон
67'
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ман
37'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
15
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
22
Камора
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
23
Деян Сореску
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
3
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Румыния
3
Алин Тошка
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
16
Михай Айоани
ЦФ
4
Адриан Рус
ЦФ
12
Андрей Влад
ЦФ
7
Андрей Кордя
ЦФ
6
Мариуш Марин
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
2-5-1-2
1
Рунарссон
2
Саеварссон
16
Херманнссон
8
Тораринссон
8
Бьярнасон
4
Пальссон
6
Бальдюрссон
7
Гудмундссон
11
Гюдмюндссон
22
Кьяртанссон
15
Бьярнасон
4-2-1-2
1
Ницэ
2
Рацу
21
Кирикеш
5
Неделчару
22
Камора
8
Чикелдэу
10
Станчу
20
Ман
23
Сореску
7
Алибек
6
Бальдюрссон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
6
Бальдюрссон
22
Кьяртанссон
11
Торстейнссон
11
Торстейнссон
22
Кьяртанссон
2
Рацу
4
Маня
4
Маня
2
Рацу
20
Ман
18
Марин
18
Марин
20
Ман
23
Сореску
10
Хаджи
10
Хаджи
23
Сореску
8
Чикелдэу
4
Рус
4
Рус
8
Чикелдэу
7
Алибек
9
Маркович
9
Маркович
7
Алибек
Остались в запасе
Исландия
Румыния
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
3
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Арнар Видарссон
3
Алин Тошка
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
0
Дорин Ротариу
ПВ
16
Михай Айоани
ЦФ
12
Андрей Влад
ЦФ
7
Андрей Кордя
ЦФ
6
Мариуш Марин
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
3
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
Остались в запасе
3
Алин Тошка
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
0
Дорин Ротариу
ПВ
16
Михай Айоани
ЦФ
12
Андрей Влад
ЦФ
7
Андрей Кордя
ЦФ
6
Мариуш Марин
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Исландия - Румыния
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
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