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    Юрий Ткачук - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Ткачук
    Команда Металлист
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2015 79' -90' Металлист (Харьков) 2:2 Черноморец (Одесса)
    28.11.2015 Был в запасе Александрия (Александрия) 2:0 Металлист (Харьков)
    07.11.2015 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:1 Металлист (Харьков)
    31.10.2015 82' -90' Динамо (Киев) 2:0 Металлист (Харьков)
    18.10.2015 69' -90' Олимпик (Донецк) 3:0 Металлист (Харьков)
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