Юрий Ткачук - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ткачук
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|63
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ткачук
|Команда
|Металлист
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2015
|79' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Черноморец (Одесса)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Металлист (Харьков)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|31.10.2015
|82' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Металлист (Харьков)
|18.10.2015
|69' -90'
|Олимпик (Донецк)
|3:0
|Металлист (Харьков)