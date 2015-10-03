Уго - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Уго Мартин
|Фамилия
|Фрайле
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Уго Мартин
|Фамилия
|Фрайле
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2015
|1' -45'
|Спортинг (Хихон)
|0:3
|Леванте (Валенсия)
|08.11.2015
|80' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Спортинг (Хихон)
|01.11.2015
|63' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Малага (Малага)
|19.10.2015
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|3:3
|Гранада (Гранада)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:2
|Спортинг (Хихон)