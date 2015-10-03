Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уго - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Уго Мартин
    Фамилия Фрайле
    Команда Алькоркон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 марта 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 73
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2015 1' -45' Спортинг (Хихон) 0:3 Леванте (Валенсия)
    08.11.2015 80' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Спортинг (Хихон)
    01.11.2015 63' -90' Спортинг (Хихон) 1:0 Малага (Малага)
    19.10.2015 Был в запасе Спортинг (Хихон) 3:3 Гранада (Гранада)
    03.10.2015 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:2 Спортинг (Хихон)
    • Читайте нас: 
    11