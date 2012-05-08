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    Роман Лев - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Роман
    Отчество Александрович
    Фамилия Лев
    Команда Выбор-Курбатово
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2012 1' -49' Факел (Воронеж) 0:1 Луч (Владивосток)
    21.05.2012 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Факел (Воронеж)
    15.05.2012 1' -90' Факел (Воронеж) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    13'
    08.05.2012 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 2:1 Факел (Воронеж)
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