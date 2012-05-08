Роман Лев - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Лев
|Команда
|Выбор-Курбатово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Имя
|Роман
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Лев
|Команда
|Выбор-Курбатово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2012
|1' -49'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|21.05.2012
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|15.05.2012
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|13'
|08.05.2012
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|Факел (Воронеж)