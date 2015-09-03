|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2015
|1' -58'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.10.2015
|1' -46'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|27.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|19.09.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|6:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|15.09.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|1' -80'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|59'
|03.09.2015
|76' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:4
|Волга (Ульяновск)