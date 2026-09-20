Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Стародуб - статистика

КДВ
19 мая 1995 (31)
#11 | Защитник
179 см | 69 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
2 : 1
20.09.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Динамо Брл
1 : 2
14.09.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
КДВ
0 : 3
30.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
КДВ
2 : 4
26.08.2026
Чертаново
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
1' - 82'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КДВ
21
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
2 : 1
20.09.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Динамо Брл
1 : 2
14.09.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Химик
2 : 1
06.09.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
КДВ
0 : 3
30.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
КДВ
1 : 0
23.08.2026
Химик
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Ижевск
1 : 2
16.08.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
КДВ
1 : 0
09.08.2026
Крылья Советов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
КДВ
2 : 1
02.08.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
3 : 0
12.07.2026
Носта
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
1' - 90'
40'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
КДВ
1 : 0
17.05.2026
Рубин-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
0 : 2
10.05.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
3 : 1
03.05.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Акрон-2
1 : 2
29.04.2026
КДВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
4 : 2
26.04.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
0 : 2
19.04.2026
КДВ
1' - 90'
16'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
КДВ
3 : 0
12.04.2026
Челябинск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Химик
2 : 3
05.04.2026
КДВ
1' - 90'
Главные новости
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+