Андрей Иванов - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|20' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|02.11.2022
|77' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|05.10.2022
|63' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)
|14.09.2022
|46' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|84'