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    Андрей Иванов - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Иванов
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 20' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    02.11.2022 77' -90' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    05.10.2022 63' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
    14.09.2022 46' -90' Амкал (Москва) 2:2
    (2:4)п    		 Звезда (Санкт-Петербург)
    84'
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