Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андрей Святов - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Олегович
    Фамилия Святов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.09.2014 63' -81' Тюмень (Тюмень) 1:2 Томь (Томск)
    07.09.2014 38' -90' Томь (Томск) 2:2 Тосно (Тосно)
    24.08.2014 53' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:4 Томь (Томск)
    • Читайте нас: 
    11