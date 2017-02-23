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    Жорес Окоре - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Жорес
    Фамилия Окоре
    Команда Ольборг
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 августа 1992 (30 лет)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2017 1' -45' Аякс (Амстердам) 2:0 Копенгаген (Копенгаген)
    09.03.2017 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 2:1 Аякс (Амстердам)
    23.02.2017 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 0:0 Лудогорец (Разград)
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