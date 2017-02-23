Жорес Окоре - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Жорес
|Фамилия
|Окоре
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Жорес
|Фамилия
|Окоре
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2017
|1' -45'
|Аякс (Амстердам)
|2:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|09.03.2017
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|23.02.2017
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:0
|Лудогорец (Разград)