Игорь Ламбарский - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Ламбарский
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|64
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Ламбарский
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)