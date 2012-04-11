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    Самед Йесил - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Самед
    Фамилия Йесил
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Родной город Дюссельдорф
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 мая 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Байер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.04.2012 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:1 Байер (Леверкузен)
    14.04.2012 81' -90' Байер (Леверкузен) 3:3 Герта (Берлин)
    11.04.2012 Был в запасе Байер (Леверкузен) 3:1 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
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