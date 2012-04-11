Самед Йесил - статистика
#61 | Нападающий
|Имя
|Самед
|Фамилия
|Йесил
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Самед
|Фамилия
|Йесил
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дюссельдорф
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2012
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:1
|Байер (Леверкузен)
|14.04.2012
|81' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:3
|Герта (Берлин)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|3:1
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)