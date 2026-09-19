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Испания. Сегунда
Команды
Жирона
Порту
Статистика
€ 1,20 млн
Порту - статистика
Жирона
21 мая 1992 (34)
#10 | Нападающий
178 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
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Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
1 : 0
08.11.2025
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
2 : 1
31.10.2025
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
3 : 3
25.10.2025
Овьедо
73' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
2 : 1
18.10.2025
Жирона
1' - 63'
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
2 : 1
04.10.2025
Валенсия
1' - 84'
84'
Испания. Примера, 7 тур
Жирона
0 : 0
26.09.2025
Эспаньол
1' - 69'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1 : 1
23.09.2025
Жирона
33' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Жирона
0 : 4
20.09.2025
Леванте
53' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
1 : 1
14.09.2025
Жирона
46' - 90'
90'
Испания. Примера, 3 тур
Жирона
0 : 2
30.08.2025
Севилья
78' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
5 : 0
24.08.2025
Жирона
1' - 46'
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
1 : 3
15.08.2025
Райо Вальекано
46' - 90'
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