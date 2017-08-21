Иван Лопес - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2018
|1' -77'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Реал (Мадрид)
|26'
|09.09.2017
|1' -20'
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|12'
|26.08.2017
|1' -65'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|21.08.2017
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)