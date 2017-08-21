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    Иван Лопес - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Лопес
    Команда Леванте
    Состав Основной
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 69
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2018 1' -77' Леванте (Валенсия) 2:2 Реал (Мадрид)
    26'
    09.09.2017 1' -20' Реал (Мадрид) 1:1 Леванте (Валенсия)
    12'
    26.08.2017 1' -65' Леванте (Валенсия) 2:2 Депортиво (Ла-Корунья)
    21.08.2017 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
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