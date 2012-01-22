Мигел - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Мигел Жералдо
|Фамилия
|Квиами
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Имя
|Мигел Жералдо
|Фамилия
|Квиами
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангола
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2012
|1' -83'
|Кот-д'Ивуар
|2:0
|Ангола
|26.01.2012
|1' -90'
|Судан
|2:2
|Ангола
|22.01.2012
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:2
|Ангола