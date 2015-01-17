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    Иссиака Удраого - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Иссиака
    Фамилия Удраого
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 августа 1988 (34 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2015 73' -90' Конго 2:1 Буркина-Фасо
    86'
    21.01.2015 Был в запасе Экваториальная Гвинея 0:0 Буркина-Фасо
    17.01.2015 Был в запасе Габон 2:0 Буркина-Фасо
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