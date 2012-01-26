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    Бадер Галаг - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Бадер
    Фамилия Галаг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 1981 (41 год)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Судан 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2012 68' -90' Замбия 3:0 Судан
    30.01.2012 Был в запасе Судан 2:1 Буркина-Фасо
    26.01.2012 64' -90' Судан 2:2 Ангола
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