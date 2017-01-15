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    Рами Жриди - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Рами
    Фамилия Жриди
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2017 Был в запасе Буркина-Фасо 2:0 Тунис
    23.01.2017 1' -90' Зимбабве 2:4 Тунис
    19.01.2017 88' -90' Алжир 1:2 Тунис
    15.01.2017 Был в запасе Тунис 0:2 Сенегал
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