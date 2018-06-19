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    Кадим Н'Диайе - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Кадим
    Фамилия Н'Диайе
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 ноября 1984 (38 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сенегал 3 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2018 1' -90' Сенегал 0:1 Колумбия
    24.06.2018 1' -90' Сенегал 2:2 Япония
    19.06.2018 1' -90' Польша 1:2 Сенегал
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