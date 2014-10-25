Штефан Тескер - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Тескер
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ахаус
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Тескер
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ахаус
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2014
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:3
|Байер (Леверкузен)
|07.11.2014
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|0:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|01.11.2014
|84' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|0:1
|Ганновер-96 (Ганновер)