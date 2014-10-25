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    Штефан Тескер - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Штефан
    Фамилия Тескер
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Родной город Ахаус
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 1991 (31 год)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2014 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:3 Байер (Леверкузен)
    07.11.2014 1' -90' Герта (Берлин) 0:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    01.11.2014 84' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    25.10.2014 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 0:1 Ганновер-96 (Ганновер)
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