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    Валид Атта - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Валид
    Фамилия Атта
    Команда Хельсингборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 1986 (36 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хельсингборг 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2012 1' -89' Ганновер-96 (Ганновер) 3:2 Хельсингборг (Хельсингборг)
    89'
    25.10.2012 1' -90' Хельсингборг (Хельсингборг) 1:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    04.10.2012 1' -90' Хельсингборг (Хельсингборг) 2:2 Твенте (Энсхеде)
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