Валид Атта - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Валид
|Фамилия
|Атта
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Валид
|Фамилия
|Атта
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хельсингборг
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2012
|1' -89'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:2
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|89'
|25.10.2012
|1' -90'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|04.10.2012
|1' -90'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)