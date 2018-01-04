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    Павел Голышев - новости

    #72 | Нападающий
    Имя Павел
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Голышев
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июля 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Стоимость:
    € 250
    тыс
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