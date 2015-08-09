Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Голышев: «В «Спартаке» мало у кого удачно все складывается»

    Голышев: «В «Спартаке» мало у кого удачно все складывается»

    Игрок выступающего в ФНЛ «Тосно» Павел Голышев вспомнил времена, когда он принадлежал московскому «Спартаку»,

    «Мне было 22 года, наверное, брали на перспективу. А я же с детства болел за «Спартак», поэтому долго не раздумывал. Валерий Карпин говорил: «По игровым качествам ты нам подходишь. Шанс дам, все зависит от тебя». Наверно я немного не справился с давлением в такой большой команде. По деньгам контракт был примерно такой же, как с «Москвой». В итоге за полгода только один раз вышел на замену на одну минуту, но особо не расстраиваюсь, в «Спартаке» в последнее время вообще мало у кого всe удачно складывается», – сказал игрок.

    Источник: «Невское время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 12:23
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    aurora5858
    1439117222
    А твоя какать?
    Ответить
    Age
    1439118574
    Типа "я не гений, но у них всё ... плохо".
    Ответить
    SHMEL
    1439123206
    Завуалированно обхезал спамчик.
    Ответить
    ologreds
    1694997441
    numo438360
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+