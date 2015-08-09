Голышев: «В «Спартаке» мало у кого удачно все складывается»

Игрок выступающего в ФНЛ «Тосно» Павел Голышев вспомнил времена, когда он принадлежал московскому «Спартаку»,

«Мне было 22 года, наверное, брали на перспективу. А я же с детства болел за «Спартак», поэтому долго не раздумывал. Валерий Карпин говорил: «По игровым качествам ты нам подходишь. Шанс дам, все зависит от тебя». Наверно я немного не справился с давлением в такой большой команде. По деньгам контракт был примерно такой же, как с «Москвой». В итоге за полгода только один раз вышел на замену на одну минуту, но особо не расстраиваюсь, в «Спартаке» в последнее время вообще мало у кого всe удачно складывается», – сказал игрок.