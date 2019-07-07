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Павел Голышев
Статистика
Павел Голышев - статистика
Завершил карьеру
7 июля 1987 (39), Москва
#72 | Нападающий
176 см | 68 кг
Россия
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Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
1
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нижний Новгород
0 : 2
07.07.2019
Томь
79' - 90'
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