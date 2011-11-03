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    Марек Кужма - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Марек
    Фамилия Кужма
    Команда Спартак
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1988 (34 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2011 Был в запасе Слован (Братислава) 2:3 Зальцбург (Зальцбург)
    02.12.2011 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:1 Слован (Братислава)
    03.11.2011 86' -90' ПСЖ (Париж) 1:0 Слован (Братислава)
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