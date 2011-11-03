Марек Кужма - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Марек
|Фамилия
|Кужма
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Имя
|Марек
|Фамилия
|Кужма
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|02.12.2011
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Слован (Братислава)
|03.11.2011
|86' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Слован (Братислава)