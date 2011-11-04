Сократис Цукалас - статистика
#92 | Защитник
|Имя
|Сократис
|Фамилия
|Цукалас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каламата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Сократис
|Фамилия
|Цукалас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каламата
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|85' -90'
|Штурм (Грац)
|1:3
|АЕК (Афины)
|01.12.2011
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Андерлехт (Брюссель)
|04.11.2011
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:3
|Локомотив (Москва)