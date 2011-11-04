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    Сократис Цукалас - статистика

    #92 | Защитник
    Имя Сократис
    Фамилия Цукалас
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Каламата
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июля 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 85' -90' Штурм (Грац) 1:3 АЕК (Афины)
    01.12.2011 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Андерлехт (Брюссель)
    04.11.2011 Был в запасе АЕК (Афины) 1:3 Локомотив (Москва)
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