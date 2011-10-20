Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юлиан Рошу - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Юлиан
    Фамилия Рошу
    Команда Бухарест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2011 88' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 ФКСБ (Бухарест)
    04.11.2011 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 4:2 Маккаби (Хайфа)
    20.10.2011 77' -90' Маккаби (Хайфа) 5:0 ФКСБ (Бухарест)
    • Читайте нас: 
    11