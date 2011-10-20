Юлиан Рошу - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Рошу
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Рошу
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2011
|88' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|ФКСБ (Бухарест)
|04.11.2011
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|4:2
|Маккаби (Хайфа)
|20.10.2011
|77' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|5:0
|ФКСБ (Бухарест)