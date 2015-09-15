Сергей Середин - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Середин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Середин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|84' -90'
|Строгино (Москва)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|26.10.2015
|74' -90'
|Строгино (Москва)
|4:0
|Волга (Тверь)
|21.10.2015
|85' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|90' 90'
|11.10.2015
|71' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|05.10.2015
|66' -90'
|Строгино (Москва)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|15.09.2015
|86' -90'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Строгино (Москва)