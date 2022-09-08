Паулюс Араюри - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Паулюс
|Фамилия
|Араюри
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1988 (34 года)
|Рост
|192
|Вес
|86
|Имя
|Паулюс
|Фамилия
|Араюри
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1988 (34 года)
|Рост
|192
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|15.09.2022
|46' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)