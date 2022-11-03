Статистика по турнирам

Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Дания. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Дания. Плей-офф 2017/2018 Дания. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Дания. Плей-офф 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013