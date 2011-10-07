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    Марко Цеткович - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Цеткович
    Команда Ягеллония
    Состав Основной
    Родной город Титоград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1986 (36 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2011 Был в запасе Черногория 0:1 Чехия
    11.10.2011 1' -90' Швейцария 2:0 Черногория
    90'
    07.10.2011 Был в запасе Черногория 2:2 Англия
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