Марко Цеткович - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Цеткович
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Титоград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Цеткович
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Титоград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2011
|Был в запасе
|Черногория
|0:1
|Чехия
|11.10.2011
|1' -90'
|Швейцария
|2:0
|Черногория
|90'
|07.10.2011
|Был в запасе
|Черногория
|2:2
|Англия