Моргаро Гомис - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Моргаро
|Фамилия
|Гомис
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Моргаро
|Фамилия
|Гомис
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бирмингем Сити
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2011
|1' -73'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|11'
|30.11.2011
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|1:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|29.09.2011
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|60'