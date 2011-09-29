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    Моргаро Гомис - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Моргаро
    Фамилия Гомис
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 1985 (37 лет)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бирмингем Сити 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2011 1' -73' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Марибор (Марибор)
    11'
    30.11.2011 Был в запасе Брага (Брага) 1:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    20.10.2011 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    29.09.2011 1' -90' Марибор (Марибор) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    60'
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