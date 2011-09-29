Даниэль Бруд - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Бруд
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Бруд
|Команда
|Висла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краков
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Висла
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|90' -90'
|Висла (Краков)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|04.11.2011
|1' -60'
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Висла (Краков)
|20.10.2011
|79' -90'
|Висла (Краков)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|29.09.2011
|85' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Висла (Краков)