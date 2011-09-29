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    Даниэль Бруд - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Бруд
    Команда Висла
    Состав Основной
    Родной город Краков
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 мая 1989 (33 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Висла 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 90' -90' Висла (Краков) 2:1 Твенте (Энсхеде)
    04.11.2011 1' -60' Фулхэм (Лондон) 4:1 Висла (Краков)
    20.10.2011 79' -90' Висла (Краков) 1:0 Фулхэм (Лондон)
    29.09.2011 85' -90' Твенте (Энсхеде) 4:1 Висла (Краков)
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