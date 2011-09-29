Радек Досудил - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Радек
|Фамилия
|Досудил
|Команда
|Пршибрам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Млада Болеслав
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Радек
|Фамилия
|Досудил
|Команда
|Пршибрам
|Состав
|Основной
|Родной город
|Млада Болеслав
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2011
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Слован (Братислава)
|20.10.2011
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|29.09.2011
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Слован (Братислава)