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    Радек Досудил - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Радек
    Фамилия Досудил
    Команда Пршибрам
    Состав Основной
    Родной город Млада Болеслав
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июня 1983 (39 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2011 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:0 Слован (Братислава)
    20.10.2011 Был в запасе Слован (Братислава) 0:0 ПСЖ (Париж)
    29.09.2011 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Слован (Братислава)
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