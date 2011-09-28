Симоне Ганц - статистика
#56 | Нападающий
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Ганц
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Генуя
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Ганц
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Генуя
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Милан (Милан)
|01.11.2011
|81' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Милан (Милан)
|28.09.2011
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Виктория (Пльзень)