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    Симоне Ганц - статистика

    #56 | Нападающий
    Имя Симоне
    Фамилия Ганц
    Команда Комо
    Состав Основной
    Родной город Генуя
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2012 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:0 Милан (Милан)
    01.11.2011 81' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Милан (Милан)
    28.09.2011 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Виктория (Пльзень)
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