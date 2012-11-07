Камаль Исса - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Камаль
|Фамилия
|Исса
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Камаль
|Фамилия
|Исса
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нордшелланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2012
|65' -90'
|Челси (Лондон)
|6:1
|Нордшелланд (Фарум)
|20.11.2012
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|2:5
|Шахтер (Донецк)
|07.11.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Нордшелланд (Фарум)