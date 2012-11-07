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    Камаль Исса - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Камаль
    Фамилия Исса
    Команда Нордшелланд
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 августа 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нордшелланд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2012 65' -90' Челси (Лондон) 6:1 Нордшелланд (Фарум)
    20.11.2012 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 2:5 Шахтер (Донецк)
    07.11.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Нордшелланд (Фарум)
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