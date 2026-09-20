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Греция. Суперлига
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Астерас
Никос Пападопулос
Статистика
€ 125 тыс
Никос Пападопулос - статистика
Астерас
11 апреля 1990 (36), Аттика
#1 | Вратарь
190 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
3 : 1
23.08.2026
Астерас
1' - 90'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астерас
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
30.08.2026
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
3 : 1
23.08.2026
Астерас
1' - 90'
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