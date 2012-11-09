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    Андреа Романо - статистика

    #94 | Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Романо
    Команда Прато
    Состав Молодежный
    Родной город Комо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июля 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -90' Интер (Милан) 2:2 Нефтчи (Баку)
    15'
    22.11.2012 1' -46' Рубин (Казань) 3:0 Интер (Милан)
    09.11.2012 Был в запасе Партизан (Белград) 1:3 Интер (Милан)
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