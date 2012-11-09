Андреа Романо - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Романо
|Команда
|Прато
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Комо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Романо
|Команда
|Прато
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Комо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:2
|Нефтчи (Баку)
|15'
|22.11.2012
|1' -46'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Интер (Милан)
|09.11.2012
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|1:3
|Интер (Милан)