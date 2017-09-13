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    Александар Райчевич - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Александар
    Фамилия Райчевич
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Родной город Копер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2017 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Марибор (Марибор)
    52'
    17.10.2017 1' -90' Марибор (Марибор) 0:7 Ливерпуль (Ливерпуль)
    13.09.2017 1' -90' Марибор (Марибор) 1:1 Спартак (Москва)
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