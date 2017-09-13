Александар Райчевич - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Райчевич
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Райчевич
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2017
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Марибор (Марибор)
|52'
|17.10.2017
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|13.09.2017
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|1:1
|Спартак (Москва)