Мамаду Багайоко - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Багайоко
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Багайоко
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|1:3
|Янг Бойз (Берн)
|06.11.2014
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|4:0
|Слован (Братислава)
|59'
|23.10.2014
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|0:3
|Спарта (Прага)