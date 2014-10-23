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    Мамаду Багайоко - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Мамаду
    Фамилия Багайоко
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 декабря 1989 (33 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2014 Был в запасе Слован (Братислава) 1:3 Янг Бойз (Берн)
    06.11.2014 1' -90' Спарта (Прага) 4:0 Слован (Братислава)
    59'
    23.10.2014 1' -90' Слован (Братислава) 0:3 Спарта (Прага)
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