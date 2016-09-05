Рой Кехат - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Кехат
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реховот
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Кехат
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реховот
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Израиль
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2016
|76' -90'
|Израиль
|2:1
|Лихтенштейн
|06.10.2016
|Был в запасе
|Северная Македония
|1:2
|Израиль
|05.09.2016
|64' -90'
|Израиль
|1:3
|Италия