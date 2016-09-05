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    Рой Кехат - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Рой
    Фамилия Кехат
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Родной город Реховот
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 мая 1992 (30 лет)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Израиль 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2016 76' -90' Израиль 2:1 Лихтенштейн
    06.10.2016 Был в запасе Северная Македония 1:2 Израиль
    05.09.2016 64' -90' Израиль 1:3 Италия
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