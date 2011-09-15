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    Адриан Георгиу - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Адриан
    Фамилия Георгиу
    Команда Васлуй
    Состав Основной
    Родной город Роман
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 ноября 1981 (41 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Васлуй 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2011 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 2:0 Васлуй (Васлуй)
    03.11.2011 89' -90' Васлуй (Васлуй) 1:0 Спортинг (Лиссабон)
    29.09.2011 Был в запасе Васлуй (Васлуй) 2:2 Цюрих (Цюрих)
    15.09.2011 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Васлуй (Васлуй)
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