Адриан Георгиу - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Георгиу
|Команда
|Васлуй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роман
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|178
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Георгиу
|Команда
|Васлуй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роман
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 ноября 1981 (41 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Васлуй
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|2:0
|Васлуй (Васлуй)
|03.11.2011
|89' -90'
|Васлуй (Васлуй)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|29.09.2011
|Был в запасе
|Васлуй (Васлуй)
|2:2
|Цюрих (Цюрих)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Васлуй (Васлуй)