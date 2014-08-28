Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Штефан Григоре - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Штефан
    Фамилия Григоре
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Родной город Сегарча
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 января 1982 (41 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2014 50' -66' Боруссия (Менхенгладбах) 5:0 Аполлон (Лимассол)
    02.10.2014 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 4:0 Аполлон (Лимассол)
    18.09.2014 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 3:2 Цюрих (Цюрих)
    28.08.2014 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:4 Аполлон (Лимассол)
    • Читайте нас: 
    11