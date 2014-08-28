Штефан Григоре - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Григоре
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сегарча
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1982 (41 год)
|Рост
|178
|Имя
|Штефан
|Фамилия
|Григоре
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сегарча
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1982 (41 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2014
|50' -66'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:0
|Аполлон (Лимассол)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Аполлон (Лимассол)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|3:2
|Цюрих (Цюрих)
|28.08.2014
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:4
|Аполлон (Лимассол)