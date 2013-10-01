Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ионуц Нягу - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Ионуц
    Фамилия Нягу
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Галац
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 октября 1989 (33 года)
    Рост 176
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    26.11.2013 1' -46' ФКСБ (Бухарест) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    01.10.2013 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:4 Челси (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11