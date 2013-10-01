Ионуц Нягу - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Ионуц
|Фамилия
|Нягу
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Имя
|Ионуц
|Фамилия
|Нягу
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|26.11.2013
|1' -46'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|01.10.2013
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:4
|Челси (Лондон)