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Блэкберн
Натан Редмонд
Статистика
€ 600 тыс
Натан Редмонд - статистика
Блэкберн
6 марта 1994 (32), Бирмингем
#27 | Полузащитник
173 см | 75 кг
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И
Г
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Шеффилд Уэнсдэй
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
10.01.2026
Брентфорд
61' - 90'
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