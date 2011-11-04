Маттиас Кох - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Кох
|Команда
|Винер-Нойштадт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фелдкирх
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|73
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Кох
|Команда
|Винер-Нойштадт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фелдкирх
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:3
|АЕК (Афины)
|01.12.2011
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Штурм (Грац)
|04.11.2011
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|Штурм (Грац)