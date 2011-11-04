Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маттиас Кох - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Маттиас
    Фамилия Кох
    Команда Винер-Нойштадт
    Состав Основной
    Родной город Фелдкирх
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 апреля 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' Штурм (Грац) 1:3 АЕК (Афины)
    01.12.2011 1' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Штурм (Грац)
    04.11.2011 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:0 Штурм (Грац)
    • Читайте нас: 
    11