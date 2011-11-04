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Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Штурм
Андерлехт - Штурм: обзор матча 04 ноября 2011
Андерлехт
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
3 : 0
Завершен
Штурм
23'
Г. Жилле
74'
М. Суарес
81'
Т. де Суттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Штурм
Желтая карточка
Х. Буква
Желтая карточка
М. Василевски
ГОЛ! 3:0!
Т. де Суттер
Пас отдал
С. Клестан
Замена
М. Хаас
️️️️
И. Сабич
Замена
Н. Кабаселе
️️️️
Г. Жилле
ГОЛ! 2:0!
М. Суарес
Пас отдал
М. Василевски
Желтая карточка
Т. де Суттер
Замена
Т. де Суттер
️️️️
М. Йованович
Замена
З. Бадибанга
️️️️
Ф. Канесин
Замена
Д. Пурхер
️️️️
Р. Кинаст
Вторая желтая
Ф. Фельдхофер
Желтая карточка
Ф. Фельдхофер
ГОЛ! 1:0!
Г. Жилле
Пас отдал
М. Суарес
Желтая карточка
П. Вольф
Замена
П. Вольф
️️️️
А. Хольцл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
23
Лукаш Маречек
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
55
Фернандо Канесин
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
Штурм
22
Сильвийе Чавлина
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
12
Милан Дудич
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
8
Маттиас Кох
ОП
6
Мануэль Вебер
ЦП
8
Андреас Хольцл
ПП
42
Роман Кинаст
ЦФ
11
Имре Сабич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Кану
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
77
Натан Кабаселе
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
Штурм
34
Александр Шахнер
ВР
4
Доминик Пурхер
ЦЗ
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
10
Самир Муратович
АП
7
Марио Хаас
ЦФ
33
Патрик Вольф
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
3-2-4-1
1
Прото
4
Сафари
23
Юхас
27
Василевски
23
Маречек
8
Куяте
11
Йованович
16
Клестан
30
Жилле
55
Канесин
7
Суарес
4-1-3-2
22
Чавлина
17
Эренрайх
5
Фельдхофер
12
Дудич
14
Клем
8
Кох
8
Хольцл
6
Вебер
10
Буква
11
Сабич
42
Кинаст
55
Канесин
39
Бадибанга
39
Бадибанга
55
Канесин
30
Жилле
77
Кабаселе
77
Кабаселе
30
Жилле
11
Йованович
19
де Суттер
19
де Суттер
11
Йованович
11
Сабич
7
Хаас
7
Хаас
11
Сабич
42
Кинаст
4
Пурхер
4
Пурхер
42
Кинаст
8
Хольцл
33
Вольф
33
Вольф
8
Хольцл
Остались в запасе
Андерлехт
Штурм
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Кану
ЦП
34
Александр Шахнер
ВР
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
10
Самир Муратович
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Кану
ЦП
Остались в запасе
34
Александр Шахнер
ВР
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
10
Самир Муратович
АП
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Андерлехт - Штурм
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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