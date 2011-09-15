Гэри Твигг - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Твигг
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Твигг
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1984 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|57' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|30.11.2011
|80' -90'
|Рубин (Казань)
|4:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|03.11.2011
|46' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|29.09.2011
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:3
|Рубин (Казань)