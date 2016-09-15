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    Стефан О'Доннелл - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Стефан
    Фамилия О'Доннелл
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Родной город Галвэй
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 1986 (37 лет)
    Рост 177
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 69' -90' Маккаби (Тель-Авив) 2:1 Дандолк (Дандолк)
    24.11.2016 1' -42' Дандолк (Дандолк) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    03.11.2016 46' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Дандолк (Дандолк)
    88'
    15.09.2016 1' -72' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Дандолк (Дандолк)
    45' 72'
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