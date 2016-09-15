Стефан О'Доннелл - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|О'Доннелл
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галвэй
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1986 (37 лет)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|О'Доннелл
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галвэй
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1986 (37 лет)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|69' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:1
|Дандолк (Дандолк)
|24.11.2016
|1' -42'
|Дандолк (Дандолк)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|03.11.2016
|46' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Дандолк (Дандолк)
|88'
|15.09.2016
|1' -72'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Дандолк (Дандолк)
|45' 72'