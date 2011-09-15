Коннор МакКормак - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|МакКормак
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Даун
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1990 (32 года)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|МакКормак
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Даун
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 мая 1990 (32 года)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2011
|1' -70'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|20.10.2011
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|29.09.2011
|46' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2011
|1' -53'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:3
|Рубин (Казань)