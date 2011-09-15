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    Коннор МакКормак - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Коннор
    Фамилия МакКормак
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Родной город Даун
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 1990 (32 года)
    Рост 170
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2011 1' -70' Шэмрок Роверс (Дублин) 1:3 ПАОК (Салоники)
    20.10.2011 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    29.09.2011 46' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    15.09.2011 1' -53' Шэмрок Роверс (Дублин) 0:3 Рубин (Казань)
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