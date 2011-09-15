Крэйг Сивз - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Крэйг
|Фамилия
|Сивз
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|86
|Имя
|Крэйг
|Фамилия
|Сивз
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|20.10.2011
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|29.09.2011
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:3
|Рубин (Казань)
|35'