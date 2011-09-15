Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Крэйг Сивз - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Крэйг
    Фамилия Сивз
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 189
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2011 1' -90' Шэмрок Роверс (Дублин) 1:3 ПАОК (Салоники)
    20.10.2011 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    29.09.2011 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    15.09.2011 1' -90' Шэмрок Роверс (Дублин) 0:3 Рубин (Казань)
    35'
    • Читайте нас: 
    11