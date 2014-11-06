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    Срджан Лукин - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Срджан
    Фамилия Лукин
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Тимишоара
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 марта 1986 (37 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 0:2 Динамо (Киев)
    27.11.2014 1' -90' Ольборг (Ольборг) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    06.11.2014 Был в запасе Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:2 ФКСБ (Бухарест)
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