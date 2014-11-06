Срджан Лукин - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Лукин
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тимишоара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Лукин
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тимишоара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:2
|Динамо (Киев)
|27.11.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)